В Госдуму внесен законопроект о дополнительных требованиях к управляющим компаниям

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Парламент Республики Северная Осетия - Алания в четверг внес в Госдуму законопроект об ужесточении требований к управляющим компаниям, работающим в многоквартирных домах. Текст размещен в думской электронной базе.

Жилищный кодекс РФ предложено дополнить нормой, согласно которой в перечень лицензионных требований входит "наличие у лицензиата, соискателя лицензии необходимых для осуществления лицензируемой деятельности опыта, материально-технического оснащения, специалистов, имеющих соответствующие навыки и профессиональное образование".

Как указывают разработчики в пояснительных материалах, в настоящее время "участились случаи, при которых управляющие организации, осуществляющие техническое обслуживание многоквартирных домов, не обладают опытом, материально-техническим оснащением и специалистами, имеющими соответствующие навыки и профессиональное образование для осуществления лицензируемой деятельности".

"Указанная ситуация приводит к снижению качества технического обслуживания многоквартирных домов и недовольству проживающих в них жителей. Принятие законопроекта позволит повысить профессиональный уровень и качество деятельности управляющих организаций, осуществляющих техническое обслуживание многоквартирных домов", - убеждены разработчики.