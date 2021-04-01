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Кабмин предлагает разрешить участие в заседаниях судов с помощью телефонов и планшетов

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, "это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство России обсуждает проект закона, который разрешит участвовать в заседаниях судов посредством видеоконференций с личных телефонов и планшетов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в четверг на заседании кабмина.

"Правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства, это значительный объем дел, которые затрагивают споры о собственности и целый ряд других важных юридических вопросов, - отметил он. - Их можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции".

По словам премьера, вынесенный на рассмотрение кабмина законопроект закрепляет в законодательстве возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. "Теперь направить заявление, а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет через единый портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный Суд, - отметил он. - Это позволит всем участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно если процесс проходит в другом регионе".

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