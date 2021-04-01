Кремль после инцидента с Познером назвал поездки в Грузию опасными для россиян

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россияне должны четко понимать, что поездки в Грузию для них небезопасны. Такое заявление сделал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после инцидента, который днем ранее произошел с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси.

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре грузинской столицы, где проживал Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он сказал, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике.

"В Грузии опасно для российских граждан, - подчеркнул представитель Кремля, комментируя инцидент. - Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать".

Песков добавил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. "Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии [Ираклия Гарибашвили], который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля отметил, что Москва также признательна грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян. "И последнее: конечно, мы поздравляем Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома. Здесь спокойнее", - резюмировал Песков.

В ответ на просьбу дать оценку, была ли акция направлена против РФ в целом или конкретно против телеведущего, пресс-секретарь сказал: "Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций". "Речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", - указал он.