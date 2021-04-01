Песков сообщил, что Путин на встрече с Москальковой может обсудить тему Навального

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в четверг может обсудить тему Алексея Навального, если омбудсмен ее поднимет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не знаю. Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута", - не исключил Песков, отвечая на вопросы прессы.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что тема Навального "не является вопросом на повестке дня главы государства никоим образом". По его словам, повестку предстоящей встречи будет задавать Москалькова, так как именно "она приходит с докладом к президенту".

Песков также заявил, что Кремль не будет комментировать объявление Навальным голодовки. "Нет, никакого комментария нет", - сказал он.

Что касается темы общей удовлетворенности тем, как система ФСИН справляется с исправлением заключенных в местах лишения свободы, Песков напомнил, что "у нас есть правозащитные организации, у нас есть общественные организации, которые занимаются мониторингом положения дел в учреждениях ФСИН". "Они формулируют вопросы, они формулируют предложения и в контакте с властями они занимаются проговором этих предложений. Все частные случаи являются предметом для рассмотрения со стороны ФСИН и соответствующих подразделений и никак не являются объектами для наших комментариев", - заключил пресс-секретарь президента.