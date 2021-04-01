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Путин проведет рабочие мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики

О них сообщат своевременно, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет рабочие мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планируются [такие мероприятия]. Мы своевременно о них сообщим. Пока еще рано, пока еще работаем по текущей повестке", - сказал представитель Кремля.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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