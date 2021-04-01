{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евровидение - 2021

Песков: выбор песни для "Евровидения" не является предметом для внимания Кремля

Пресс-секретарь президента заявил, что национальный отбор проводит Первый канал
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Кремль не считает своей заботой выбор песни и исполнителя для конкурса "Евровидение", поэтому не считает возможным вмешиваться в этот процесс. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет все-таки о конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены, там выступают бородатые женщины, там певцы и певицы в нарядах куриц, поэтому не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "выбор осуществляется зрителями, этим занимается один из российских телеканалов - Первый канал". "Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - пояснил Песков.

31 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе "Евровидение" участницей от России.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступит в первом полуфинале смотра 18 мая.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЕвровидение - 2021
Путин: проблемы в трудовой сфере из-за пандемии в некоторых странах сохраняются до сих пор
По словам президента, такая ситуация сложилась в государствах, где этим вопросам уделяли недостаточно внимания
Читать полностью