Токаев заявил, что Казахстан отстает по темпам прививочной кампании из-за нехватки вакцин

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Казахстан по темпам вакцинации от коронавируса значительно отстает от стран-лидеров, причина заключается в нехватке препаратов. Об этом заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров. На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тыс. человек (первым компонентом - 137 346 человек). Причина такого положения проста - нехватка вакцин", - сказал он на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

Токаев также заявил о возможных кадровых перестановках в правительстве, если в течение апреля не удастся ускорить темпы вакцинации.

"Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения - ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты <...>. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - сказал Токаев, обращаясь к главе Минздрава Казахстана Алексею Цою. Президент, в частности, выразил недовольство низкими темпами вакцинации от коронавируса.

Перегрузка системы здравоохранения

Президент предупредил, что Казахстан может столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19.

"С февраля отмечается двукратное увеличение числа авиапассажиров без результатов ПЦР-исследований. Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в Республику Казахстан без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%. В итоге в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью. Общий рост [количества] заражений сопровождается увеличением [числа] пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом [количества] летальных случаев", - сказал он.

По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба в Twitter, одновременно фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. "В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов. Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю правительству и акимам (главам администраций) регионов принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов", - отметил Токаев.