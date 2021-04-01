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Пандемия COVID-19
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В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса

Также зафиксировали пять случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Специалисты на данный момент выявили в России 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса и пять - южноафриканским. Об этом сообщил в четверг директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

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"Число [пациентов] с британским штаммом [коронавируса] <...> на территории Российской Федерации - 78, с южноафриканским - пять, и 23 пациента относятся к [заразившимся] теми штаммами, мутациями, которые не относятся сегодня к ранее описанным, поэтому требуют дальнейшего изучения и анализа ситуации", - сказал он на III Национальном конгрессе с международным участием "Инфекции. Год с COVID-19: итоги".

По данным презентации к выступлению Акимкина, у штаммов, выявленных у упомянутых 23 пациентов, отсутствуют иные сопутствующие изменения, однако они могут иметь эпидемиологическую значимость.

Около двух недель назад, 16 марта, Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлено 28 случаев заражения британским штаммом и два - южноафриканским.

Теги
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