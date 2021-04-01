Песков усомнился в достоверности опроса Credit Suisse о доверии к вакцинам от коронавируса

Он отметил, что Credit Suisse "очень уважаемая кредитно-финансовая организация". "Но я никогда не знал, что она также славна работой в социологии. Я не знаю, что это за опрос, и здесь скорее можно говорить о доверии к результатам этого опроса", - заявил Песков.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что в России уровень доверия к отечественным вакцинам высокий. "И уровень доверия к нашей вакцине, я думаю, у миллиарда людей на Земле, как минимум, тоже очень высокий, судя по востребованности этой вакцины. Вы знаете, что запросов во всем мире такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - добавил представитель Кремля.

Ранее издание РБК сообщило, что, согласно этому опросу, Россия заняла последнее место по уровню доверия населения к вакцине от коронавируса собственного производства среди восьми крупнейших развивающихся стран.

По данным опроса, уровень доверия среди россиян составил 38%. Лидером по доверию к отечественным вакцинам стал Китай (90%), за ним следуют Бразилия (более 80%), Индия, Индонезия и Таиланд (около 70%), Турция и Мексика (более 60%). При этом исследование строится на допущении, что отечественные вакцины в каждой из этих стран уже созданы и запущены в оборот.