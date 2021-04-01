Казахстан выставит несколько санитарных постов на границе с Россией

НУР-СУЛТАН, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Восточно-Казахстанской области (ВКО) на фоне роста случаев заражения коронавирусом приняли решение выставить санитарные посты на внешних границах региона, в том числе на автопереходах через государственную границу с Россией и Китаем. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача ВКО Каната Турдиева, опубликованном в четверг.

"Обеспечить работу четырех санитарных постов на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска "Ауыл", "Уба", "Бахты", "Майкапчагай" (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы) в соответствии с ограничительными мерами в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - говорится в постановлении. При этом два пункта пропуска находятся на границе Казахстана и России, еще два - на границе с Китаем.

Кроме того, три санитарных поста для контроля за въездом и выездом граждан устанавливаются на внешних границах ВКО и Алма-Атинской области, еще три поста - на границах ВКО с Карагандинской и Павлодарской областями.

Постановлением санврача запрещен въезд и выезд граждан на территорию области, кроме сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, медицинских, правоохранительных и аварийных служб, а также транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов. Лицам, прибывающим из зоны высокого риска по заражению коронавирусом ("красной" зоны), при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировали 246 854 случая заражения коронавирусом, выздоровели 220 313 человек, умерли 3 060 человек. В соотношении с численностью населения (18,8 млн человек) доля инфицированных составляет 1,3%. Коэффициент распространения коронавируса за последние восемь дней составил 1,2.