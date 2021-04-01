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Пандемия COVID-19

Президент ФРГ привился вакциной от AstraZeneca

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что "вакцинация - важный шаг на пути из пандемии"

БЕРЛИН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привился от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщила его администрация в четверг.

"Федеральный президент получил сегодня первую дозу вакцины от коронавируса, - говорится в сообщении. - В госпитале Бундесвера в Берлине он привился вакциной AstraZeneca".

"Я верю во все вакцины, которые допущены к использованию в Германии, - сказал Штайнмайер. - Вакцинация - важный шаг на пути из пандемии".

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.

В ФРГ вакциной от AstraZeneca прививают лишь граждан старше 60 лет.

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