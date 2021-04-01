Путин: проблемы в трудовой сфере из-за пандемии в некоторых странах сохраняются до сих пор

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Проблемы в трудовой сфере, которые ранее возникли из-за пандемии, в некоторых странах сохраняются до сих пор. Такая ситуация сложилась в государствах, где этим вопросам уделяли недостаточно внимания, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Омбудсмен отметила, что на фоне пандемии "особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться". По ее словам, такие вопросы "имели комплексный массовый характер".

"Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению", - заметил Путин. "Я имею в виду не Россию, другие страны", - пояснил он в ответ на реплику Москальковой, что в аппарат омбудсмена поступает все меньше "обращений по трудовой сфере".

Уполномоченный по правам человека добавила, что к ней обращаются коллеги с просьбой поделиться опытом и рассказать, как в России "удалось "расшить" эти узкие места". "Не все, конечно, но основные, самые болевые точки - на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам", - отреагировал глава государства.

Горячая линия и прием по видеосвязи

Омбудсмен поблагодарила президента за поддержку и рассказала о новых формах работы с гражданами. "Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть горячая линия и прием граждан по видео-конференц-связи", - отметила Москалькова. По ее словам, такой формат удобнее для людей, а аппарат уполномоченного благодаря ему может быстрее решать вопросы.

"Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов", - согласился Путин.

Как сообщается на сайте Кремля, на встрече президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует в том числе количество обращений - более 205 тыс. за пять лет, "выделил активную правозащитную работу Татьяны Москальковой в период пандемии коронавирусной инфекции, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом".