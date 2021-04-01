Более 20 тыс. льготных билетов приобрели многодетные семьи ЯНАО за два года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 20 тыс. льготных авиабилетов было приобретено семьями Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Сегодня два года действия в округе программы льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей. За это время было приобретено 22 тысячи льготных билетов. <…> Льгота распространяется на все рейсы, выполняемые авиакомпанией "Ямал", в том числе и на новые южные направления", - говорится в сообщении.

С 2020 года по решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова льготным перелетом также могут воспользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 23 лет, которые проходят обучение в очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях страны.

В этом году открылись новые рейсы из Ноябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и Симферополь. С просьбой открыть новые направления к главе региона ранее обращались сами жители.

"Воспользоваться льготным перелетом можно один раз в год "туда-обратно" по прямому маршруту. Данная программа отлично себя зарекомендовала. Мы считаем, что это хорошее подспорье для многодетных семей. И множество положительных отзывов подтверждают это", - приводит пресс-служба слова директора ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.