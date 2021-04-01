Власти Тверской области изменили критерии отбора по программе "Земский учитель"

ТАСС, 1 апреля. Правительство Тверской области внесло изменения в критерии конкурсного отбора участников программы "Земский учитель", включив в них такие показатели, как наличие у педагога диплома с отличием, непрерывность работы в одной школе. Это позволит повысить качество преподавания в сельских школах, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Вопрос рассмотрен на заседании президиума регионального правительства, которое 1 апреля провел губернатор Игорь Руденя. <...> На заседании внесены изменения в критерии отбора. К примеру, будет оцениваться непрерывность работы учителя в одной общеобразовательной организации, наличие у педагога документа о среднем профессиональном или высшем образовании с отличием, общего стажа работы в должности "учитель", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, изменения критериев направлены на повышение качества образования в сельских школах региона. "По мнению Игоря Рудени, обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий", - отметили в пресс-службе.

На реализацию программы "Земский учитель" в Тверской области в 2021 году направят 9,2 млн рублей из федерального бюджета, и еще 1,8 млн рублей - из регионального. Единовременные выплаты смогут получить 11 учителей. Такое же число педагогов было трудоустроено в 2020 году в школы Зубцовского, Конаковского, Кимрского, Сонковского, Сандовского и ряда других районов.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Проект начал реализовываться в России с 1 января 2020 года.