Москва и Петербург заняли лидирующие позиции по привлекательности для российских туристов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Лидирующие позиции по привлекательности для российских туристов занимают Москва и Санкт-Петербург. Об этом в четверг сообщила журналистам председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

"Конечно, любые программы, направленные на стимулирование поездок, улучшающие привлекательность для жителей России путешествий в качестве своего времяпрепровождения, естественно, дают результат. Мы видим уже по данным первой волны туристического кешбэка, что она была достаточно результативна, и несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург не обладают морем, тем не менее и Москва, и Санкт-Петербург занимали лидирующие позиции с точки зрения интереса. Городской туризм от подобных программ выигрывает", - сказала Проничева.

По ее словам, в этом году Москва полностью готова к приему гостей из регионов и даже из других стран, когда это позволит ситуация. Власти Москвы ставят перед собой задачу в этом году выравнять цифры по туристическому потоку и приблизиться к показателям 2019 года, который был рекордным.

"Конечно, прошлый год позволил сделать нам много различных выводов о развитии туризма, и мы с коллегами осознали, что Москва и Санкт-Петербург не просто два больших туристических хаба, но и два города-близнеца. Например, в период до пандемии объем туристического потока, приезжающего из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву, составлял 3 млн человек", - добавила Проничева.

По итогам 2020 года в Москве побывали 13,6 млн туристов, это на 46% меньше, чем в 2019 году.