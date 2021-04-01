Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения уполномоченным по правам человека

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Президент России В. В. Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Москалькова была избрана омбудсменом Государственной думой (выдвинута фракцией "Справедливая Россия") 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.

В 2016-2019 годах Москальковой и ее аппаратом было рассмотрено более 160 тыс. обращений граждан. Оказано содействие в выплате заработной платы более чем 60 тыс. человек на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. В 2017 году после обращения омбудсмена к президенту была принята программа помощи валютным заемщикам по ипотечным займам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Выделено 2 млрд рублей, которые позволили сохранить жилье более 7 тыс. человек. В сфере уголовного процесса были защищены права более 4,5 тыс. потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.