{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Посол РФ: Австрия получила от России доступ ко всем необходимым данным о "Спутнике V"

Дмитрий Любинский ожидает, что Москва и Вена могут до середины апреля подготовить к подписанию документы на поставку вакцины австрийской стороне

ВЕНА, 1 апреля. /ТАСС/. Австрия получила полноценный доступ к необходимой информации о вакцине "Спутник V" от российской стороны. Об этом сообщил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Австрийская команда переговорщиков получила полноценный доступ к необходимой информации от российской стороны. Мы подписали об этом специальное соглашение касательно безопасности данных в этом вопросе. В распоряжении находятся и обрабатываются все необходимые данные в таком же объеме, как и для европейского регулятора EMA (Европейское агентство лекарственных средств - прим. ТАСС)", - отметил посол в эфире австрийской радиостанции "О-1", говоря на тему предоставленных данных о российском препарате.

Посол также ожидает, что Австрия и Россия могут до середины апреля подготовить к подписанию документы на поставку "Спутника V" австрийской стороне. "Я исхожу из того, что с самого начала интерес наших австрийских партнеров был в том, чтобы поставки начались уже в апреле. Это значит, я бы сказал, что самое позднее до середины апреля все документы должны быть готовы к подписанию", - сказал посол в ответ на вопрос, когда он ожидает от Австрии окончательного решения о закупке российского препарата.

В среду австрийский канцлер Себастьян Курц провел рабочую встречу с Любинским и сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед закупкой Австрией "Спутника V" у России. Австрийская сторона уже на следующей неделе может заказать российский препарат, подчеркнул канцлер. Кроме того, Курц отмечал, что правительство Австрии обсудит в предстоящие дни с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины.

Ведомство канцлера Австрии ранее сообщало, что стороны подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате австрийскому министерству здравоохранения.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Минздрав зарегистрировал препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Читать полностью