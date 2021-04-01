Москалькова призвала IT-компании пересмотреть политику в сфере обеспечения свободы слова

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глобальные интернет-платформы должны пересмотреть свою политику в области обеспечения свободы слова, отмечает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как подчеркивает она в докладе о своей деятельности за 2020 год (документ имеется в распоряжении ТАСС), зарубежные социальные сети перешли к политике прямой цензуры и запретов в отношении аккаунтов российских СМИ.

"Интернет-платформам необходимо пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международно-правовых норм и демократических принципов в области обеспечения свободы слова, а международным структурам и правозащитному сообществу - жестко реагировать на подобные прямые нарушения", - говорится в документе.

Москалькова подчеркивает, что в 2020 году зарубежные глобальные социальные сети перешли к политике прямой цензуры и запретов, открытой блокировке аккаунтов российских СМИ. "Примером подобной цензуры может служить блокировка аккаунтов сетевого издания и телеканала "Царьград", российских информационных агентств Anna News и News Front и удаление аккаунта одного из главных крымских телеканалов "Крым 24" видеохостингом YouTube. За последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами сервиса в черный список", - сообщается в докладе.

В этой связи омбудсмен обращает внимание на действия администрации YouTube, которая в своих ответах на запросы не поясняет представителям СМИ, какие конкретно правила сообщества ими были нарушены, что послужило причиной блокировки и удаления их аккаунтов. Уполномоченный отмечает в докладе, что в подобных действиях усматривается попытка повлиять или оказать давление на свободу слова и свободу выражения мнений, а также воспрепятствовать законной профессиональной журналистской деятельности.

В документе сообщается, что Москалькова поднимала эту проблему на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, призывая прекратить открытую цензуру в отношении русскоязычных аккаунтов в социальных сетях со стороны глобальных интернет-компаний.

Баланс при распространении информации

"Уполномоченный полагает, что важно соблюдать баланс между правом гражданина свободно распространять информацию и его обязанностью не злоупотреблять свободой слова, не ущемлять права других граждан, законные интересы общества и государства", - отмечается в докладе.

Омбудсмен подчеркивает, что электронные СМИ, социальные сети и мессенджеры создают особую систему, где сведения пользователей зачастую не проверяются на достоверность. "Люди часто не могут сориентироваться в огромном потоке сообщений из-за информационной перегрузки", - говорится в докладе.

Помимо этого, омбудсмен обращает внимание на рост числа фейков во время пандемии. Москалькова подчеркивает, что в современных условиях распространение ложных сведений в интернете может создавать угрозу для жизни и здоровья граждан, становиться катализатором нарушений общественного порядка и прекращения работы объектов жизнеобеспечения. Отмечается, что федеральный и региональные омбудсмены в связи с этим проводили разъяснительную работу на телевидении, по радио и в социальных сетях.

Основания для блокировки сайтов

Москалькова предлагает закрепить в законодательстве исчерпывающий перечень оснований для блокировки интернет-ресурсов. "Норма, которая в России позволяет ограничить доступ к ресурсу на основании судебного решения, является, по мнению ЕСПЧ, недостаточно конкретной, поскольку не содержит перечень возможных оснований для блокировки", - говорится в документе.

"С учетом позиции ЕСПЧ представляется целесообразным рассмотреть вопрос о дополнении пункта 2 части 5 федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" указанием на исчерпывающий перечень оснований, по которым информация, размещенная в сети Интернет, может быть признана запрещенной к распространению в судебном порядке", - отмечает омбудсмен.

В этой связи Москалькова называет блокировку сайта крайней мерой, сравнимой с запретом газеты или сайта.

В докладе отмечается, что омбудсмен получила 38 обращений по вопросам защиты свободы слова в 2020 году, шесть из которых были связаны с доступом к интернету. "Граждане жаловались на необоснованные отказы в подключении к интернету, на сложности в распространении информации в сети Интернет, на ограничение доступа к интернет-ресурсам и сайтам", - говорится в докладе. Также омбудсмен получила четыре обращения в связи с распространением в СМИ и сети Интернет недостоверной информации.