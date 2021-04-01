Москалькова выступила за введение единых рекомендаций для проведения массовых мероприятий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что на федеральном уровне следует сформулировать рекомендации по проведению массовых и публичных мероприятий в период распространения опасных инфекционных заболеваний. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2020 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

В документе сообщается, что главной проблемой в вопросе организации и проведения публичных мероприятий стало отсутствие единообразных подходов к регулированию этой сферы в регионах в условиях пандемии.

"Указанные расхождения в подходах к правовому регулированию, в определении оснований их проведения, смешение понятий "массовые мероприятия" и "публичные мероприятия", безусловно, затрудняют правоприменительную практику. Представляется, что на федеральном уровне эта практика должна быть обобщена, на ее основе сформулированы рекомендации по правовому регулированию организации как массовых, так и публичных мероприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств, вызванных распространением опасных инфекционных заболеваний", - говорится в документе.

По мнению Москальковой, важно, чтобы ограничения на проведение публичных мероприятий устанавливались на законодательном уровне субъектов РФ. "Они должны иметь заранее определенный срочный характер и быть соразмерными существующей эпидемиологической угрозе в конкретном регионе", - отмечается в докладе.

Одиночные пикеты и массовые мероприятия

Кроме того, Москалькова призывает проводить тщательное расследование при привлечении к ответственности участников одиночных пикетов и руководствоваться при этом позицией Верховного суда РФ о "пикетных очередях". В июне 2018 года Верховный суд постановил, что лица, которые под видом одиночных пикетов проводят несогласованную массовую акцию, могут быть привлечены к административной ответственности.

"Представляется, что с учетом позиции Верховного суда Российской Федерации привлечение к ответственности участников одиночных пикетов должно применяться крайне осторожно - необходимо тщательное установление каждого из названных условий (единая цель мероприятия, общая организация, одновременное проведение, территориальная близость)", - отмечается в документе.

Омбудсмен подчеркивает, что смешение понятий "митинг" и "одиночный пикет" в правоприменительной практике недопустимо. "Одиночное пикетирование, даже в условиях пандемии коронавируса, не может рассматриваться как массовое мероприятие", - говорится в докладе.

Москалькова считает, что возможность проведения без согласования с органами исполнительной власти одиночных пикетов стала одной из острых проблем в 2020 году, так как граждане привлекались к ответственности не только за нарушение режима самоизоляции, но и по факту нарушения правил проведения публичных мероприятий. "В этой связи рядом правозащитников обоснованно указывалось, что оправданность таких мер, даже с учетом эпидемиологической опасности, вызывает сомнение, поскольку расстояние между одиночными пикетами по закону должно быть не менее 50 метров. При этом безопасной дистанцией для людей в общественных местах признаны полтора метра", - отметила она.

По мнению Москальковой, "количество несанкционированных публичных мероприятий было бы меньше, если бы уровень диалога органов государственной, местной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества был выше". Как отмечается в докладе, в 2020 году в аппарат уполномоченного поступило 39 обращений граждан по вопросам организации и проведения публичных мероприятий. "В 2019 году - 27 обращений, в 2018 году - 22 обращения", - обращает внимание омбудсмен.

В докладе сообщается, что 22 жалобы поступили омбудсмену в связи с привлечением граждан к административной ответственности за организацию и участие в публичных мероприятиях. 11 обращений касались несогласия с действиями сотрудников правоохранительных органов при пресечении публичных мероприятий.