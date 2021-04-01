Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт"

"Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они [эксперты] будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований, - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24". - Я не хотел бы опережать события, думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Первые результаты, которые доложены, обнадеживают".

Ранее глава Минздрава сообщил, что не исключает, что вакцина "Спутник Лайт" в дальнейшем может быть использована для ревакцинации.