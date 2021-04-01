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Мурашко назвал обнадеживающими первые результаты экспертизы вакцины "Спутник Лайт"

Глава Минздрава ранее допускал, что этот препарат в дальнейшем может быть использован для ревакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первые результаты экспертизы облегченной однокомпонентной версии вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" показывают обнадеживающие результаты, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Она только поступила на экспертизу в одно из экспертных учреждений Министерства здравоохранения. И они [эксперты] будут оценивать результаты первой и второй фазы клинических исследований, - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24". - Я не хотел бы опережать события, думаю, что экспертное сообщество выскажет свое мнение. Первые результаты, которые доложены, обнадеживают". 

Ранее глава Минздрава сообщил, что не исключает, что вакцина "Спутник Лайт" в дальнейшем может быть использована для ревакцинации. 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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