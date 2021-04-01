В Госдуме положительно оценивают работу Москальковой и готовы к дальнейшему сотрудничеству

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество уполномоченного по правам человека в РФ с Госдумой носит эффективный характер, депутаты положительно оценивают работу Татьяны Москальковой в должности омбудсмена. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя внесение президентом кандидатуры Москальковой для переназначения на пост уполномоченного.

"Мы исключительно положительно оцениваем работу Татьяны Николаевны Москальковой. Хотел бы отметить, что с каждым годом мы являемся свидетелями повышения эффективности работы государственной системы защиты прав человека, во главе которой стоит уполномоченный по защите прав человека в РФ, - сказал Гаврилов. - Я готов к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Татьяной Николаевной".

По его мнению, сотрудничество омбудсмена с Госдумой "носит очень эффективный характер". В качестве примера он привел принятие законов о региональных уполномоченных и гарантиях их независимости. "Мы создали в хорошем смысле слова вертикаль уполномоченных. Самое главное, это существенно увеличивает возможности граждан в регионах быстро и эффективно получить помощь в защите своих прав, ведь не надо теперь все решать через Москву", - считает парламентарий. Важную роль также сыграет созданный Научно-образовательный центр по правам человека при Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина, уверен он.

Кроме того, депутат назвал крайне необходимым создание "единого цифрового контура обработки и хранения обращений", поступающих к федеральному и региональным омбудсменам. "Вопрос о защите прав человека с принятием поправок к Конституции РФ вышел на иной качественный уровень. В первую очередь это касается обязанности государства защитить права граждан на бесплатную медицинскую помощь, получение образования, социальных выплат, защиту материнства и детства. Таким образом, существенно возрастает значение такого института защиты прав граждан, как уполномоченный по правам человека в РФ", - добавил Гаврилов.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность омбудсмена могут вноситься в Госдуму президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Уполномоченный назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.