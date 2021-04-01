Москалькова надеется на скорейшее внесение законопроекта о домашнем насилии в Госдуму

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что в ближайшее время законопроект о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму. Об этом сообщается в докладе омбудсмена за 2020 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Сегодня как никогда назрела необходимость выработки новых подходов к совершенствованию действующего правового механизма защиты пострадавших от домашнего насилия, целью которых является именно сохранение семьи, оказание помощи в сложных жизненных ситуациях <...> Омбудсмен надеется на его скорейшее внесение на рассмотрение в Государственную думу", - говорится в документе.

Москалькова назвала пробелом отсутствие доступа к бесплатной государственной юридической помощи у жертв домашнего насилия, не относящихся к малоимущим гражданам или инвалидам. "Отсутствие квалифицированной юридической помощи приводит к возвращению судебными органами заявлений о привлечении виновника к уголовной ответственности в связи с нарушением порядка, сроков подачи и формы заявления", - считает она.

По мнению Москальковой, актуальным остается вопрос "о расширении сети кризисных центров по оказанию помощи жертвам дискриминации в семье и организации сбора государственной статистики по таким фактам нарушения прав личности, не имеющего признаков преступления".

Она отметила, что в России наработана позитивная практика функционирования таких кризисных центров, но ее нужно расширить. "Например, в ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям" департамента труда и социальной защиты населения Москвы с 2014 г. по июль 2020 г. получили убежище 1845 женщин и детей. За указанный период за психологической помощью в него обращались 52 860 граждан очно и 29 258 по телефону доверия", - говорится в докладе.

Также омбудсмен обращает внимание на отсутствие в некоторых регионах РФ "эффективных механизмов защиты прав пострадавших от домашнего насилия". "Кроме того, несмотря на масштабы проблемы, отсутствует и официальная государственная статистика по фактам нарушения прав личности, не имеющего признаков преступления, которая позволила бы проводить мониторинг, получать эмпирическую базу, контролировать ситуацию с дискриминацией в семье и вырабатывать адекватные меры", - подчеркивает уполномоченный.

О законопроекте

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.