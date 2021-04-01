Москалькова предлагает расширить перечень оснований для переселения с Байконура

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает расширить перечень оснований для получения россиянами субсидий при переселении с территории космического комплекса "Байконур". Об этом сообщается в докладе о деятельности омбудсмена за 2020 год.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О предоставлении социальной выплаты отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур". Положение о предоставлении выплат определяет категории граждан, которые могут рассчитывать на такую субсидию. Среди них, в частности, россияне, не менее 10 лет проработавшие на территории комплекса в органах власти, профсоюзных органах, государственных предприятиях ракетно-космической промышленности и структурах Роскосмоса.

"На территории Байконура остаются граждане, которые не относятся к категориям, определенным указом президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219, и которые не могут претендовать на переселение за счет средств федерального бюджета. <...> Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих изменений в указ президента РФ от 18 мая 2018 г. № 219, предусматривающих расширение перечня категорий граждан РФ, подлежащих отселению с территории комплекса Байконур", - говорится в документе.

Москалькова отметила, что среди граждан, которые в настоящее время не могут претендовать на социальные выплаты, сотрудники узкоспециализированных российских организаций ракетно-космической промышленности и предприятий сферы социально-бытового обслуживания города Байконура. "Все они имеют многолетний трудовой стаж и в установленном порядке признаны администрацией города Байконура нуждающимися в переселении и обеспечении жильем на территории Российской Федерации", - подчеркнула она.

В этой связи уполномоченный обращалась в госкорпорацию "Роскосмос", Минстрой России, прокуратуру Байконура. Ведомства "подтвердили наличие проблемы и сообщили о возможности ее разрешения" в случае внесения соответствующих изменений, говорится в докладе. В докладе сообщается, что 1 238 россиян уже получили социальные выплаты и смогли улучшить жилищные условия в России.