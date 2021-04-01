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Пандемия COVID-19

Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Он действует до 15 апреля, при этом теперь мера носит рекомендательный характер

ВЛАДИМИР, 1 апреля. /ТАСС/. Власти продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области, при этом с 1 апреля он носит рекомендательный характер. Об этом в четверг сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 15 апреля во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 м от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку", - говорится в сообщении.

Как и прежде, от соблюдения режима самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции и имеющие справку о наличии антител.

Кроме того, с 1 апреля в регионе начал действовать указ губернатора Владимира Сипягина, в котором говорится, что соблюдение самоизоляции гражданами старше 65 лет носит рекомендательный характер.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии во Владимирской области зарегистрировано 30 050 случаев заболевания, вылечились 27 108 пациентов, умерли 997.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия COVID-19
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