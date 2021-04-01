Экоактивисты облили черной краской здание Банка Англии в знак протеста

ТАСС, 1 апреля. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") в четверг организовали акцию протеста в Лондоне против поддержки, которую оказывает финансовый сектор топливной отрасли. Несколько участников в рамках протестного акта облили краской черного цвета здание штаб-квартиры Банка Англии, передает агентство Reuters.

По его сведениям, экоактивисты залили краской область вокруг центрального входа, некоторые из них были одеты в костюмы шутов. Как в свою очередь подчеркнули представители Extinction Rebellion в обнародованном заявлении, акция "является частью волны мер, направленных на разоблачение роли банков в климатическом и экологическом кризисе". По их словам, черная жидкость имитирует нефть.

Полиция Лондона заявила о задержании как минимум четырех активистов, в том числе за хулиганство.

Природозащитное движение Extinction Rebellion, созданное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью с помощью масштабных акций подтолкнуть политиков к борьбе против изменения климата. В апреле и октябре 2019 года активисты устраивали двухнедельные протесты в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си. Тысячи активистов были задержаны полицией.