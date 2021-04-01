Онищенко считает, что россиянам никогда не следует отказываться от масочного режима

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в формате онлайн в четверг.

"Никогда. <...> Это должно быть элементом нашей культуры", - отметил Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок.

По его словам, речь идет не только о защите от коронавирусной инфекции, но и от сезонных заболеваний. Как подчеркнул Онищенко, "ответственное отношение населения к своему здоровью играет ключевую роль". "Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней", - отметил Онищенко.

Он напомнил, что маски носят жители Китая, Японии и Южной Кореи. "Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье", - подчеркнул депутат.