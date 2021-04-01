Канцлер Австрии считает, что поставка "Спутника V" поможет ускорить процесс вакцинации

ВЕНА, 1 апреля. /ТАСС/. Применение российского препарата от коронавируса "Спутник V" позволит существенно ускорить кампанию вакцинации в Австрии. Об этом заявил в четверг австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Я определенно выступаю за то, чтобы мы купили эту вакцину. Переговоры о контракте - на финишной прямой. Хорошо, что со стороны России к Австрии будет предпочтительное отношение, тогда мы смогли бы в апреле получить первую вакцину, - отметил он в беседе с журналистами. - 1 млн доз "Спутника", естественно, сильно ускорит реализацию нашего плана вакцинации. Это позволит нам спасти жизни, гарантировать рабочие места".

По словам Курца, поставка 1 млн доз российского препарата может стать "дополнительной турбиной", которая позволит Австрии оказаться в авангарде вакцинации.

Говоря о перспективах национальной регистрации российского препарата в Австрии, он проинформировал, что правительство республики сейчас рассматривает "разные возможности, которыми можно воспользоваться".

31 марта Курц провел рабочую встречу с послом РФ Дмитрием Любинским и сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по "Спутнику V". Австрия уже на следующей неделе может заказать этот препарат, подчеркнул он. Кроме того, канцлер отметил, что правительство его страны обсудит в предстоящие дни с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины.