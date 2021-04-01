Верховный суд отказался отменять введенные из-за пандемии ограничительные меры

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг отклонил иск Екатерины Гордон и группы других заявителей об отмене большого перечня мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласил постановление судья. Решение пока не вступило в силу, истцы намерены обжаловать его.

Представитель прокуратуры просила отклонить иск на том основании, что он основан на ложном толковании закона. "Доводы искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с этим удовлетворению оно не подлежит", - сказала представитель надзорного ведомства. Представитель Роспотребнадзора, выступивший в качестве ответчика по иску, в свою очередь пояснил, что оспариваемые нормы соответствуют полномочиям Главного санитарного врача РФ и не нарушают прав граждан.

Заседание прошло без участия Гордон. Представляющие истцов юристы заявили о многочисленных неудобствах и нарушениях прав, которые несут антиковидные ограничения. "Мы просим восстановить законные права граждан, отменить ограничительные меры и вернуть жизнь в нормальное русло", - обратился к суду юрист истцов. Истцы просили признать недействительным пункт 4.4 санитарно-эпидемиологических правил профилактики новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в мае 2020 года.