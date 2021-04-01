Российские телебашни 2 апреля включат синюю подсветку в знак поддержки людей с аутизмом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские телебашни зажгут синию подсветку в честь Дня распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля. В этот день на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться ролик фонда "Выход", который оказывает поддержку людям с данным расстройством, а сама телебашня будет окрашена в синий цвет, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"2 апреля, в День распространения информации о проблеме аутизма, Останкинская телебашня присоединится к акции "Зажги синим!". С 18:00 до 24:00 подсветка башни сменится на синий цвет, а на медиафасаде будет транслироваться ролик фонда "Выход", который оказывает поддержку людям с расстройством аутистического спектра", - сообщили в пресс-службе.

В ней добавили, что также 2 апреля синим цветом загорится подсветка телебашен РТРС в Великом Новгороде, Грозном, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Ставрополе, Туле и Челябинске.

"Расстройства аутистического спектра - это группа сложных расстройств развития мозга. Для них характерны трудности в области социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченный и повторяющийся круг интересов и занятий. Целью данной акции является привлечение внимания к проблеме аутизма, изменение отношения в обществе к людям с данным расстройством и их семьям", - пояснили в пресс-службе.