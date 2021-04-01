Более 18 тыс. заявок поступило за сутки на конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 1 апреля./ТАСС/. Число желающих принять участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" за первые сутки с момента старта заявочной кампании превысило 18,5 тыс. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса со ссылкой на генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

"Такое большое количество заявок в первый день с момента начала регистрации (18 518) говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев и востребованности конкурсных специализаций, число которых в этом году значительно расширилось. Многие участники ждали начала регистрации, чтобы не упустить возможность подать заявку", - сказал Комиссаров. По его словам, заявки на четвертый конкурс "Лидеры России" уже поданы из всех 85 регионов России. В основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет - 58%, до 35 лет - 38%, старше 50 лет - 4%.

Пока наиболее активны жители Центрального федерального округа - 36,73% от общего числа заявок. На втором месте - Приволжский федеральный округ (16,02%), на третьем - Северо-Западный федеральный округ (12,55%).

Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций за первые сутки вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Самарская области, Татарстан и Краснодарский край.

В новом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных ("Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии") стартовали 31 марта, а два других ("Международный", "Студенты") будут запущены в апреле. Для участия в конкурсе можно будет выбрать только один трек.

Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.