Кровь, тромбоциты и детские жизни: чем живет Центр детской гематологии

Корреспондент ТАСС попробовал себя в качестве донора тромбоцитов, узнал о детях, которым помогла и еще может помочь донорская кровь, и выяснил, почему перед сдачей нельзя пить молоко и есть бананы

Разноцветные, привлекающие внимание здания-пеналы в Москве на Ленинском проспекте — это Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Центр принимает детей в возрасте от пяти дней до 18 лет с любыми опухолями, заболеваниями крови и иммунной системы. Ежегодно 5–7 тыс. детей привозят сюда со всей страны: от Калининграда до Владивостока. Многие дети после операций не выживут без донорской крови, а главное — без тромбоцитов, сдача которых дольше и сложнее. Пациенты Семилетний Егор Исковских из села Ивановка в Оренбургской области попал в Центр имени Димы Рогачева с апластической анемией. Это болезнь, при которой костный мозг перестает производить новые клетки крови. Мальчику провели его трансплантацию от донора, но, к сожалению, костный мозг не прижился и случилось отторжение. Через два месяца еще одна трансплантация — и снова отторжение. При этом у Егора постоянно были тяжелейшие инфекционные осложнения, критическое снижение уровня тромбоцитов. К шести-семи годам норма тромбоцитов у здоровых детей — 180–450 тыс. на 1 микролитр, а у Егора их было всего 40 тыс. на микролитр, причем время от времени показатель опускался еще ниже. Мальчику были жизненно необходимы постоянные переливания крови, и благодаря работе горячей линии фонда "Подари жизнь" доноры приходили регулярно.

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К, счастью, третья трансплантация костного мозга, от мамы, закончилась успешно. Хотя было множество проблем с почками и другие осложнения, мальчик стал идти на поправку. Во время болезни истощенный эмоционально и физически ребенок был плаксивым и вялым, но вскоре после процедуры стал много общаться и играть с волонтерами и персоналом больницы. Под Новый год малыша наконец-то выписали домой. Другая история пациента Центра детской гематологии разворачивается прямо сейчас. Летом 2018 года 12-летняя Амина Мусина из Тюмени испытывала постоянную слабость, на теле появились странные синяки. Вскоре у девочки начала кровоточить десна и стал быстро снижаться вес. Ребенка срочно госпитализировали и поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз (быстроразвивающийся рак крови). Обычное лечение не помогло, поэтому ребенку назначили инновационную CAR-T-клеточную терапию — когда у пациента берут его собственные иммунные клетки, модифицируют их в лаборатории, размножают и вводят обратно в кровь. Девочка тяжело переносила терапию — возникли проблемы с почками и дыхательная недостаточность.

Описание Здание Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева © Михаил Почуев/ТАСС

"В январе этого года Амине была проведена трансплантация костного мозга от брата. Уже в феврале случился рецидив по основному заболеванию. Лечение Амины протекает непросто, девочка попадала в реанимацию, ее постоянно одолевают разные проблемы. Всех радует, что Амина вышла в ремиссию, но пока эта хорошая новость отошла на второй план: у девочки очень серьезные, жизнеугрожающие инфекционные осложнения, справиться с которыми нельзя без донорских тромбоцитов", — рассказали в фонде "Подари жизнь". С тромбоцитами, как и с донорами, в последнее время стало сложнее — из-за пандемии. В самом начале карантина доноры боялись приезжать в отделения и на станции переливания крови. Их число сократилось, и некоторые больницы заявили о нехватке донорской крови. "В отделениях переливания были приняты дополнительные меры для создания стерильных и еще более безопасных условий для всех. Например, в Центре имени Димы Рогачева в начале карантина справлялись, если в день к ним приходило 20 доноров, а это примерно вдвое меньше обычного. Сейчас госпитализации восстановлены, а значит, и безвозмездных доноров только в эту нашу подопечную клинику должно приходить, как и прежде, — около 40 в день. Подобная ситуация практически во всех больницах, которые мы опекаем. Поэтому необходимо, чтобы доноры регулярно сдавали кровь", — призывает директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. Потребность в крови для маленьких пациентов с каждым годом только растет, поскольку улучшается диагностика, увеличивается количество выявленных больных и помощь оказывают большему числу детей. Доноры В Центре Димы Рогачева все сделано для удобства доноров: чисто, удобно, быстро, вежливое обращение. Вновь прибывшим заводят карту, потом отправляют сдать экспресс-тест крови из пальца и поговорить с врачом, чтобы проверить состояние его здоровья. Во всех сомнительных случаях дают отвод — состояние донора и ребенка важнее всего.

За год в центре сдают кровь около 10 тыс. человек и выполняется до 18 тыс. переливаний. Разница в цифрах связана с тем, что младенцам нужны небольшие дозы и можно сделать несколько переливаний от одного донора. Чаще всего донорами становятся женщины от 18 до 35 лет. При этом 60% доноров приходят повторно. Ценнее всего доноры с IV группой крови — самой редкой. "Из одной дозы крови можно получить дозу плазмы, дозу эритроцитов и дозу тромбоцитов. Таким образом одной кроводачей донор может помочь трем детям. У нас больше всего потребность в тромбоцитах, что связано с долгой сдачей. Если сдать кровь можно вместе со всеми осмотрами и чаепитиями за час, то на сдачу тромбоцитов придется потратить два с половиной часа. И главное — срок жизни тромбоцитов составляет не более пяти суток против 48 дней у цельной крови", — объяснил заведующий отделением трансфузиологии Павел Трахтман.

После химиотерапии собственных тромбоцитов у детей в достаточном количестве, как правило, нет, выработка клеток крови у них подавлена, своя иммунная система пока не работает. При недостатке тромбоцитов у ребенка начинаются кровотечения: из кожи, ушей, глаз, почек и других органов. Остановить это смертельно опасное состояние можно только переливанием донорских тромбоцитов, заменить их чем-либо еще невозможно. Гонка за необходимым количеством компонентов крови, а значит, и доноров идет каждый день. Как спасать жизни Не стоит приходить сдавать кровь без подготовки, чтобы не навредить детям и не потратить время впустую. Донору очень важно накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Также накануне донации не рекомендуются к употреблению бананы и орехи.

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Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты. Из-за микрочастиц жира сыворотка крови приобретает характерный мутный вид (это явление называется "хилез"). Такая кровь плохо подходит и для анализов, и для переливаний компонентов. Поэтому несоблюдение диеты перед сдачей крови может привести к тому, что ее просто нельзя будет использовать. "Если детям переливают хилезную плазму, их начинает трясти. Возникает реакция в виде крапивницы, аллергии, озноба. Нужно соблюдать диету, чтобы дети нормально перенесли переливание ваших тромбоцитов. Бананы и орехи придают крови вязкость. Даже кофе с молоком может дать хилез", — объясняет медсестра.