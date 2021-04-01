В Смоленской области разрешили проводить массовые шествия и субботники

ТАСС, 1 апреля. В Смоленской области отменили связанные с пандемией ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе весенних субботников и шествия "Бессмертного полка" в День Победы. Соответствующие изменения внес в указ "О введении режима повышенной готовности" губернатор региона Алексей Островский.

"В частности, при соблюдении требований Роспотребнадзора разрешается: проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей (заполнение помещения не более чем на 50%); парада (парадов) и Всероссийской акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, а также субботников и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Кроме того, власти разрешили посещать граждан, постоянно проживающих в организациях с круглосуточным пребыванием, при условии вакцинации 70 и более процентов проживающих в этих организациях. При этом до 14 апреля продлили режим удаленной работы для пенсионеров. "Продлевается срок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняются некоторые ограничения, в том числе действует масочный режим в общественных местах и в транспорте, режим максимальной самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время, запрещено проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общепита.

По данным на 1 апреля, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 28 199 случаев заражения коронавирусом, в том числе 31 - за последние сутки. Выздоровели 26 896 человек, 765 пациентов умерли.