Первый в Тверской области природный парк создадут на островах на Волге

ТАСС, 1 апреля. Власти Тверской области приняли решение о создании первого в регионе природного парка на особо охраняемой территории на Волге в Калязинском районе, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"На заседании президиума правительства Тверской области, которое 1 апреля провел губернатор Игорь Руденя, одобрено создание первого в Верхневолжье природного парка на площадке особо охраняемой природной территории. Парк "Острова Спировские" будут развивать в Калязинском районе", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Площадь речных островов - более 217 га, в основном они покрыты лесом, в частности, на самом крупном острове произрастают 170-летние сосны, отметили в пресс-службе.

Территорию парка разделят на функциональную и рекреационную зоны. В функциональной зоне установят режим охраны, он подразумевает ряд запретов, в том числе на строительство, рубку леса, стоянку и проезд транспорта, при этом разрешается проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов. "В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок, обустройство пляжей. На "Островах Спировских" планируют развернуть глэмпинги, организовывать геокешинг, лектории и другие мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Прогнозируется, что посещаемость парка составит около 15 тыс. человек в год.