Госсекретарь при МИД Франции заявил, что отказ от российской вакцины в ЕС был бы ошибкой

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Франции не намерены отказываться от российской вакцины "Спутник V" и ожидают ее одобрения медицинскими регуляторами нынешним летом. Об этом заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон в четверг, выступая на заседании комитета Сената по европейским делам.

"Было бы ошибкой с политической и санитарной точки зрения исключать из наших планов российскую вакцину только потому, что она из России", - заметил он.

Он отметил, что российская сторона с некоторым запозданием направила заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). "Но проверка уже началась, и текущий этап должен продлиться, полагаю, до середины июня. Затем EMA распространит свою рекомендацию странам - членам ЕС для одобрения выхода препарата на рынок, и эта процедура займет еще несколько недель. Так что она, вероятно, не может быть одобрена раньше конца июня", - добавил Бон.

По его словам, французов начнут прививать российской вакциной, если она будет соответствовать двум главным условиям: научное одобрение европейского регулятора и производство на территории ЕС в достаточных количествах. "Когда это произойдет, мы сможем обеспечить себя большим количеством доз вакцины и дефицит станет менее острым, - заключил госсекретарь. - В конечном итоге дело не в количестве заказанных доз, а в том, сколько их будет произведено".

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".