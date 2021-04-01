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Пандемия COVID-19

Лукашенко подписал распоряжение о разработке белорусской вакцины от коронавируса

Распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.

Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Белоруссии и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации - исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Теги
БелоруссияПандемия COVID-19
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