В горах Ингушетии открыли первый апарт-отель на территории курорта "Армхи"

МАГАС, 1 апреля. /ТАСС/. Первый апарт-отель "Берд" на месте бывшей дачи, которая была построена в 1920-х годах для бывшего главы советского государства Михаила Калинина, открыли в горах Ингушетии на территории единственного курорта "Армхи". Об этом ТАСС рассказал директор курорта Магомед Евлоев.

"Сегодня состоялось долгожданное открытие первого апарт-отеля "Берд" на территории нашего всесезонного курорта. В нем созданы семь комфортных номеров с условиями, максимально приближенными к формату отдельной квартиры, а единовременно смогут разместиться до 20 человек. Отель располагается в сосновом лесу в бывшей даче Михаила Калинина, которая была для него построена в горах Ингушетии еще в начале XX века, откуда открывается великолепный вид на горы", - сказал Евлоев.

По его словам, на курорте расширяется номерной фонд в связи с увеличением потока туристов. Все работы по реконструкции дачи Калинина и создания в нем отеля проводились на средства инвестора.

"После пандемии нас посетило большое количество гостей, если сравнивать 2019 и 2020 год, то в прошлом году нас посетили почти на 50% больше туристов. В нынешнем году мы продолжаем держать планку, зимой запустили впервые за четыре года горнолыжные трассы, что привлекло большое количество гостей. Ожидаем, что и в летний сезон загрузка будет полной, что позволит нам увеличить посещаемость в сравнении с 2020 годом", - добавил собеседник ТАСС.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. мнад уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.