Парламент Словакии утвердил продление режима ЧС из-за коронавируса на 40 дней

ПРАГА, 1 апреля. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в четверг решение правительства от 17 марта о продлении с 20 марта на 40 дней режима чрезвычайной ситуации (ЧС), восстановленного в республике 1 октября прошлого года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил телеканал TA3 .

Инициативу правительства о продлении режима ЧС поддержали 78 депутатов. Против выступили 15 парламентариев. На заседании присутствовали 96 из 150 членов высшего законодательного органа.

Режим ЧС, который уже действовал в Словакии с 16 марта по 14 июня во время первой волны эпидемии коронавируса, на фоне новой волны был продлен уже в четвертый раз. Общее число инфицированных в республике, население которой составляет около 5,5 млн граждан, достигло за время эпидемии 362 489. В стране умерли 9 790 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Словакии с 1 января ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. С 17 февраля для всех прибывающих в страну предусмотрена обязательная двухнедельная самоизоляция, которую можно досрочно прервать на восьмой день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

В стране с 20:00 до 01:00 по местному времени (22:00-03:00 мск) действует комендантский час, а с 05:00 до 20:00 (07:00-22:00 мск) - запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости. В республике закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, обязательным является ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты от коронавируса.