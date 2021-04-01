Панама одобрила использование "Спутника V"

ГАВАНА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Панамы выдали разрешение на экстренное использование в республике российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг в эфире телеканала Telemetro заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау.

"Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. <...> Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины", - ответила она на соответствующий вопрос.

В Российском фонде прямых инвестиций подтвердили эту информацию. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Панама", - говорится в сообщении фонда.