Солодов сообщил, что приезжающие на Камчатку вахтовики должны иметь антитела к COVID-19

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Работники, отправляющиеся на удаленную вахту в Камчатский край, должны иметь антитела и проходить ПЦР-диагностику перед отправкой. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас будет достаточно большой завоз вахтовиков, завоз временных сезонных работников из других регионов Российской Федерации, и здесь мы очень внимательно готовимся: проходят вакцинацию моряки, которые на судах выходят в океан на майскую путину, и те, которые будут завозиться, приезжают из других регионов. Мы сейчас внимательно отрабатываем, чтобы по возможности они приезжали уже вакцинированными, чтобы не терять две недели здесь, которые необходимы между двумя дозами вакцины провести, и могли сразу приступать к работе <…> Что касается работников-вахтовиков, сезонных работников, здесь работодатель берет на себя обязательства, что на удаленную вахту будут отправляться работники только имеющие антитела и проведшие ПЦР-диагностику перед отправкой", - сообщил он.

Солодов подчеркнул, что ограничения на въезд в регион вводить не планируется, поскольку на Камчатке ожидается туристический сезон с высоким потоком гостей.

На данный момент на Камчатке коронавирус подтвержден у 14,1 тыс. человек. 13,2 тыс. человек выздоровели, 201 умер. Первой дозой вакцины от инфекции привиты более 15,5 тыс. человек. Власти региона до 14 апреля продлили ограничительные меры из-за коронавируса - продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. При этом в регионе возобновляется работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.