В Белоруссии и России отметят День единения народов

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. День единения народов Белоруссии и России, установленный указами руководителей двух государств, в нынешнем году традиционно будет отмечаться в Москве и Минске. С учетом действующих ограничений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции организаторы мероприятий решили провести их в пятницу в комбинированном формате - онлайн и офлайн.

"Центральным событием станет проведение торжественного собрания "Союзное государство: открывая новые возможности", участников которого в Минске и Москве свяжет прямая видеотрансляция", - сообщили ТАСС в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске. В работе форума в Москве примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В Минске участники торжеств соберутся в малом зале Дворца республики. Октябрьская площадь, на которой размещается здание дворца, а также центральные проспекты Минска украшены государственными флагами Белоруссии и России. Также в центре города можно увидеть билборды, напоминающие о праздновании. Ожидается, что послание народам двух стран по этому случаю направит белорусский лидер Александр Лукашенко.

В минском представительстве Постоянного комитета Союзного государства отметили, что во время официальной части собрания в Минске озвучат приветствия руководителей обеих палат Национального собрания (парламента), Министерства иностранных дел Белоруссии. В рамках мероприятия его организаторы также предусмотрели проведение тематических обсуждений по ряду направлений союзного строительства и взаимодействия Белоруссии и России. Планируется, что представители госорганов, экспертного сообщества обоих государств и общественные деятели обсудят вопросы единого правового пространства, обеспечения обороны и безопасности Союзного государства. Особое внимание также будет уделено экономическому потенциалу белорусско-российского сотрудничества, инновационным и социальным проектам.

Маршруты интеграции

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко полагает, что Москва и Минск могут завершить согласование всех дорожных карт по интеграции до конца апреля. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года. "Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты - по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию - слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт. До конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года", - сказал Семашко в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

По его словам, к началу следующего года Москва и Минск должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами. "Их много: по каждой карте может быть и два, и три соглашения. Нужно пройти все внутригосударственные процедуры, подписать их и ратифицировать с таким расчетом, чтобы с 1 января 2022 года заработали единые рынки электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг, прежде всего железнодорожных, заработала единая промышленная политика, сельскохозяйственная и т. д. Конец этой работы уже виден", - считает Семашко.

История праздника

В РФ День единения народов Белоруссии и России был провозглашен 2 апреля 1996 года указом президента РФ Бориса Ельцина "О Дне единения народов". В Белоруссии он отмечается в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко от 5 марта 1997 года. Праздник установлен в честь подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии. Через год, 2 апреля 1997 года, оно было преобразовано в Союз России и Белоруссии. 25 декабря 1998 года главы двух государств приняли Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии, которая определила основные задачи интеграции: согласование внешней политики, вопросов обороны и безопасности, создание единого экономического пространства, обеспечение соблюдения прав граждан и другие вопросы.

8 декабря 1999 года в Москве Ельцин и Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, который вступил в силу 26 января 2000 года.