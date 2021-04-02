Парки аттракционов Six Flags в Калифорнии открылись впервые с начала пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Парки аттракционов Six Flags в штате Калифорния в четверг возобновили прием посетителей впервые с начала пандемии нового коронавируса. Об этом сообщается в Twitter руководства парков развлечений.

Речь идет о двух парках - Six Flags Magic Mountain рядом с городом Санта-Кларита и Six Flags Discovery Kingdom неподалеку от города Вальехо. 1 и 2 апреля они открыты для владельцев годовых абонементов, а начиная с субботы будут доступны для всех желающих попасть в них жителей Калифорнии.

"Это не шутка. Six Flags Magic Mountain уже открыт", - отмечается в Twitter одного из парков. По информации местного отделения телекомпании CBS, в первые дни заполняемость парков развлечений не будет превышать 15%, однако начиная с понедельника она будет увеличена до 25%.

Вместе с Six Flags 1 апреля открылся для посетителей парк аттракционов Santa Cruz Beach Boardwalk в городе Санта-Круз и тематический парк Legoland California в городе Карлсбад. Другие популярные парки развлечений, в том числе принадлежащие компании The Walt Disney Company, откроются позднее в апреле. Власти штата разрешили с 1 апреля возобновить работу парков развлечений, концертных площадок и мест проведения спортивных соревнований.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 552 957 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.