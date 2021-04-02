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Произошел сбой в работе сервисов Microsoft в США

В частности, наблюдаются проблемы в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams

ТАСС, 2 апреля. Пользователи США в четверг сообщают о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, наблюдаются проблемы в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams: 76% пользователей испытывают трудности при подключении к серверу, 20% не могут войти в свои учетные записи, еще 3% - на сайт.

Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей, проживающих на восточном и западном побережьях страны.

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