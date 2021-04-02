Британский регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после применения вакцины AstraZeneca

ТАСС, 2 апреля. Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании провело анализ 30 сообщений о случаях тромбоза, полученных за все время применения в стране вакцины AstraZeneca. Результаты обзора были опубликованы в четверг на сайте управления.

"В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", - говорится в тексте.

В докладе отмечается, что всего в стране по состоянию на 24 марта введено 18,1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Регулятор подчеркнул, что подобные сообщения касательно вакцины Pfizer-BioNTech не поступали.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", - сообщил регулятор.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновили применение препарата. ВОЗ призывает продолжать применение данной вакцины, отмечая, что преимущества от ее использования перевешивают риски и на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Европейское агентство лекарственных средств также не видит оснований ограничивать использование вакцины.