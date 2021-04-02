СМИ: победитель новогодней лотереи в Бразилии не забрал выигрыш в размере $28,5 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 апреля. /ТАСС/. Обладатель лотерейного билета из Сан-Паулу не явился в отделение проводящего новогоднюю лотерею госбанка Caixa Economica Federal, лишившись права на выигрыш, который составил $28,5 млн. Срок обращения истек в четверг 1 апреля, сообщает телеканал Globo.

По информации телеканала, речь идет о самой крупной премии, которую когда-либо оставляли те, кому удалось угадать все шесть чисел выигрышной комбинации: 25-35-41-17-20-42. По правилам розыгрыша, его победителю дается 90 дней на то, чтобы обратиться за получением приза. В противном случае средства направляются в Фонд финансирования высшего образования.

Джек-пот новогоднего розыгрыша поровну разделили между собой два участника. Сделавший ставку в столице северо-восточного штата Сержипе, городе Аракажу, своевременно обратился за выигрышем.

Как сообщает Globo, сумма джек-пота новогодней лотереи 2020 года стала самой крупной за всю историю розыгрышей - 325,2 млн реалов (около $57 млн). Вместе с тем это далеко не первый случай, когда победитель "забывает" свой выигрыш. Так, только в 2020 году почти 312 млн реалов (порядка $54,5 млн) призового фонда так и остались невостребованными. За последние пять лет победители гослотерей подарили государству выигрышей на 1,62 млрд реалов (около $284 млн).