СМИ: Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год

ПЕКИН, 2 апреля. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech запустила в эксплуатацию третью линию по производству вакцины от коронавируса, увеличив выпуск до 2 млрд доз в год. Об этом сообщила в пятницу газета Global Times.
По данным издания, предприятие обеспечило поставку более чем в 20 стран порядка 200 млн доз вакцины, половина из них уже использована.
В начале февраля Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило инактивированную вакцину Sinovac для повсеместного применения. Власти предоставили данному производителю условное разрешение для регулярных поставок.
Еще в конце прошлого года эта компания была способна производить только 600 млн доз вакцины в год.
Согласно официальной статистике, число жителей Китая, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже превысило 119 млн человек.