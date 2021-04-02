Эксперты подсчитали, во сколько обойдется продуктовая корзина для соблюдающих пост

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Продуктовая корзина для соблюдающего Великий пост (в этом году приходится на 15 марта - 1 мая) в России обходится в 2,1 тыс. рублей в неделю. Больше всего продажи постных продуктов в преддверии Пасхи выросли в Ростове-на-Дону, Москве и Краснодаре. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании "Сбермаркета".

"Продуктовая корзина для человека, соблюдающего Великий пост, будет стоить 2 106 рублей [в неделю]. В эту сумму входит черный хлеб (300-400 грамм) и хлебцы (150-250 грамм), растительное молоко (1 л) и растительное мясо (100 г), фасоль (400-500 г) и геркулес (400 г), сухофрукты (150-250 г), орехи (150-250 г), мед (200-300 г), черный чай (200 г), рыба (минтай, 1-1,5 кг), яблоки (1 кг), баклажаны (1-1,5 кг), квашеная капуста (700 г - 1 кг)", - говорится в исследовании.

Аналитики также составили рейтинг городов, где Великий пост соблюдают лучше всего. Для расчета были взяты средние изменения продаж продуктов (сравнивались продажи с 1 по 14 марта и с 15 по 30 марта), которые разрешены в пост: овощи и фрукты, орехи, мед, сухофрукты, растительное молоко и мясо, чай, каши, бобовые, хлеб и хлебцы. Рейтинг составлен по городам-миллионникам РФ: Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Волгоград, Пермь, Уфа, Омск, Челябинск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Красноярск, Казань, Новосибирск, Воронеж, а замыкает рейтинг Санкт-Петербург.

В Великий пост православные должны отказаться от сладостей, мясных продуктов, яиц. По данным "Сбермаркета", во всех городах-миллионниках в среднем снизились продажи мяса (-1%), яиц (-1%) и конфет (-3,5%). При этом продукты, которые разрешены в пост, покупают чаще. Так, продажи рыбы выросли больше всего в Ростове-на-Дону (на 1,5%), в среднем по России рост спроса на рыбу вырос на 1%. Сухофрукты стали чаще всего покупать в Москве, Новосибирске и Самаре. Спрос на яблоки вырос в среднем по России на 2%, выше всего спрос на них в Уфе - за 2 недели поста продажи выросли на 4%.

"Интерес россиян к альтернативным видам молока увеличился больше всего: в среднем по РФ продажи такого молока выросли на 3%. Чаще всего его выбирали в Москве (+5%), Нижнем Новгороде и Перми (по +4%)", - отметили аналитики.

Соблюдать Великий православный пост в этом году будут 13% россиян - на треть больше, чем в прошлом году (10%), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Великий пост, делится на первые шесть недель и Страстную неделю (6 дней перед Пасхой).

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