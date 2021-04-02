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Пандемия COVID-19

Эксперт прогнозирует окончание пандемии через год при пессимистичном сценарии

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что при оптимистичном прогнозе пандемия закончится через полгода
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год", - сказала она.

По мнению Пшеничной, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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