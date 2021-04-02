Эксперт: преждевременно говорить об отмене масочного режима и других послаблениях в России

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений, введенных в России из-за коронавируса, преждевременно, это может привести к подъему заболеваемости, как в Европе. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Например, в Китае сняли маски только тогда, когда у них практически перестали регистрировать случаи заболевания. И у нас преждевременно говорить о снятии масок и других послаблениях, если мы не хотим увидеть подъем заболеваемости, как в Европе", - сказала она.

Пшеничная подчеркнула, что большую роль в профилактике распространения коронавирусной инфекции играет вакцинация. По ее словам, чем раньше у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу, тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.