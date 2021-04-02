Власти Геленджика ожидают практически полного заполнения отелей на майские праздники

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Город-курорт Геленджик ожидает наплыва туристов в период майских праздников. Всего, по планам, курорт посетят около 60 тыс. человек, а отели заполнятся на 85%, сообщил ТАСС глава города Алексей Богодистов.

"В целом за период с 1 по 10 мая ожидается 60 тыс. человек, единовременно на курорте будут находиться около 15 тыс. человек, заполняемость организованного сектора составит 80-85%", - сказал Богодистов.

В пресс-службе Анапы также сообщили, что с 1 по 10 мая ожидается около 36 тыс. туристов. Всего в этот период на курорте будут работать почти 250 предприятий санаторно-курортного комплекса, а загрузка ожидается на уровне 57%.

Особой популярностью у российских туристов на период майских праздников пользуется Сочи, и многие пятизвездочные отели города уже приостановили продажи. Ассоциация туроператоров России (АТОР), со ссылкой на крупных туроператоров сообщала, что рост спроса на Сочи в майские праздники может вырасти в 3-3,5 раза, отдельные игроки прогнозируют рост в 10 раз.

Краснодарский край - основной курортный регион России. В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.