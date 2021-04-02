В России составили рейтинг самых популярных детских аудиокниг

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Аудиокниги писателей Наринэ Абгарян, Андрея Усачева и Астрид Линдгрен возглавили топ наиболее популярных у российских детей. Об этом свидетельствуют данные крупнейших книжных сервисов Mybook и Storytel, подготовленные к Международному дню детской книги по просьбе ТАСС.

В топ-5 самых популярных аудиокниг русскоязычных авторов, по версии Storytel, вошли три произведения Наринэ Абгарян - "Манюня", "Манюня пишет фантастичыскый роман" и "Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения". Истории про Манюню занимают первое, второе и пятое место. На третьей позиции "Незнайка на Луне" Николая Носова, четвертое место у Андрея Усачева и его истории про собачку Соню.

Среди самых популярных зарубежных книг лидирует история шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья". Места со второго по пятое занимают произведения Астрид Линдгрен: "Мы все из Бюллербю", "Пеппи поселяется в вилле "Курица", "Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять" и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

По версии Mybook, рейтинг самых популярных детских аудиокниг возглавляет "Умная собачка Соня" Андрея Усачева. За ней следуют аудиокниги Астрид Линдгрен про Карлсона и любимая многими поколениями россиян "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского. На четвертом месте сказка "Конек-горбунок" Петра Ершова и аудиокнига "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. В топ-10 вошли также "Царевна-лягушка. Волшебные сказки", "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, "Снежная королева" и "Девочка со спичками" Ганса Христиана Андерсена.

Международный день детской книги отмечается 2 апреля - в день рождения Ганса Христиана Андерсена (1805-1874), датского писателя. Праздник отмечается с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге.